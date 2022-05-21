Kadıköy Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda 32 tutuklama

İstanbul’da yapılan rüşvet operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında Kadıköy Belediyesi’nde görevli zabıta memurları ile gıda mühendislerinin de bulunduğu 54'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 224 kişi İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta eş zamanlı gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların bir bölümü emniyetteki sorgularının ardından serbest kalırken 160 kişi dün adliyeye sevk edilmişti.

Savcılık sorgularının ardından 36 kişi adli kontrol talebiyle 124 kişi ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

DHA'nın haberine göre 92'si tutuklama talep edilenlerden olmak üzere toplamda 128 kişi hakkında, 2'si ev hapsi, 10'u toplam 1 milyon 650 bin TL para cezası olmak üzere adli kontrol kararı verildi.

Kadıköy Belediyesi'nde görevli 1 zabıta komiseri, 24 zabıta memuru ve 2 mühendis olmak üzere 27'si belediye çalışanı toplam 32 kişi ise tutuklandı.