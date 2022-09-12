Kadıköy Belediyesi'nde grev kararı alındı

CHP'li Kadıköy Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. İşçilerin örgütlü olduğu Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Başkanı Murat Aydoğan greve çıkacaklarını duyurdu.

Evrensel’in haberine göre, Kadıköy Belediyesi işçilerinin örgütlü olduğu Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında geçen toplu sözleşme görüşmelerinde SODEMSEN'in işçilerin talebini kabul etmemesi TİS masası dağıldı.

Kadıköy Belediyesi önünde açıklama yapan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Başkanı Murat Aydoğan, "Masada anlaşma sağlanmayacağı kesinleşti. Grev kararımızın zamanı geldi. Grevin 2 aylık bekleme süresini kullanmayacağız. Masadaki bu tavırlar anlaşma sağlamayacağımızı söyledik. Bizim tekliflerimize yakın bir teklifle gelirlerse tekrar otururuz. Masada imzalamak istedik olmadı artık süreç grevde” dedi.