KADES ihbarına giden dört polis yaralandı: Üç gözaltı

İstanbul Beyoğlu'nda, KADES ihbarına giden polisler, kız arkadaşını dövüp kaçmaya çalışan kişinin saldırısına uğradı. Tehdit ve hakaretlerde bulunarak iki polisi yaralayan şüpheli gözaltına alındığı sırada arbede yaşandı. Dört polisin yaralandığı olayın ardından üç kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre; Kocatepe Mahallesi'nde dün saat 12.00 sıralarında, KADES'e gelen ihbar üzerine bildirilen adrese giden polis ekibi, yabancı uyruklu Z.Z adlı kadının, erkek arkadaşı A.A. tarafından darp edildiğini tespit etti.

Kaçmak için bir binanın çatısına çıkan A.A., polis ekibi tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltı işlemi sırasında direnerek, tehdit ve hakaret eden şüpheli, kelepçe takılırken iki polis memurunu kafa atarak yaraladı.



A.A., desteğe gelen diğer polis ekibinin yardımıyla gözaltına alındı. Şüpheli, polis otosuna götürülürken bu kez de arkadaşı O.F. ile arkadaşının babası S.C. polisi engellemeye çalıştı. Bu sırada yaşanan arbedede iki polis memuru daha yaralandı. Polis ekipleri saldırgan baba ile oğlunu gözaltına aldı.

Hastanede tedavileri yapılan dört polis darp raporu alarak, kendilerine saldıran üç kişiden şikayetçi oldu. Şüpheliler hakkında, "Mukavemet, hakaret, görevli memura görevini yaptırmama ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanununa muhalefet" suçlarından işlem yapıldı.



Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.