Kaddafi'nin oğlu serbest bırakıldıktan sonra İstanbul'a geldi

Libya'nın fiili başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 48 yaşındaki Sadi Kaddafi'nin önceki mahkeme kararı doğrultusunda serbest bırakıldığını duyurdu.
Reuters'a konuşan kaynaklar, Kaddafi'nin serbest bırakıldıktan hemen sonra uçakla İstanbul'a gittiğini aktardı.
Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin NATO müdahalesinin ardından 2011'de öldürülmesiyle birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan oğlu Sadi Kaddafi, 2014'te yakalanarak Trablus'ta cezaevine gönderilmişti.
Kaynaklar, Sadi Kaddafi'nin Başbakan Dibeybe ve eski içişleri bakanı Fethi Başağa'nın da yer aldığı müzakereler sonucunda serbest bırakıldığını kaydetti.