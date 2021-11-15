Kaddafi'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığının kabul edilmediğine ilişkin açıklama 'silindi'

Libya Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu, Seyfülislam Kaddafi'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusunu reddettiğini belirten açıklamayı sildi.

Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri, geçen yıl Cenevre'de Birleşmiş Milletler himayesinde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun ana sonucunda gündeme gelmişti.

Komisyonun daha önce Facebook'ta paylaştığı açıklamada Kaddafi'nin adaylığını "Libya'nın birçok kentindeki seçim komisyonlarında çalışanları çalışmayı bırakmaya zorlaması" bahanesiyle reddetme kararı aldığını söylemişti.

Açıklama, yayınlandıktan 10 dakika sonra kaldırıldı.

Ülkenin eski lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi dün adaylığını sundu.

Libya'da aristokrasiyi deviren ve ilan edilen Libya Arap Cumhuriyeti'ni ilan eden Muammer Kaddafi'nin 2011'de NATO ve El Kaide eliyle öldürülmesiyle başlayan siyasi kargaşa çözülmüş değil. O zamandan beri Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Libya Ulusal Ordusu, ülkeyi yönetme hakkı için savaşıyor.

Mart 2021'de krizi durdurmak için uluslararası arabuluculuk çabasının bir parçası olarak Ulusal Birlik Hükümeti kuruldu. Ulusal Birlik Hükümeti'nin 24 Aralık'ta yapılması planlanan genel seçime kadar görevde kalmasına karar verildi.