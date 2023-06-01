Kaçak kafeyi yıktırmamak için İBB ekiplerine saldırmışlardı: Biri tutuklandı, diğeri serbest

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar meydan düzenlemesi içinde kalan ve kaçak olduğu belirtilen kafeyi yıkmak için salı günü harekete geçti. İşletme sahibinin yürütmeyi durdurma talebinin reddedilmesi üzerine başlayan yıkımda, İBB ekipleri işletme sahipleri tarafından saldırıya uğradı. İBB'nin 3 personelinin darbedildiği saldırıda, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten de yüzünden yaralandı.

DHA'nın haberine göre saldırının ardından kafe personeli olduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Adliye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Polisin olayla ilgili 4 kişiyi yakalama çalışmasının ise sürdüğü öğrenildi.