'Kaçak göçmenlere' evlerini kiralayan 84 kişiye 2 milyon lira ceza verildi

Emniyet ekipleri tarafından 'kaçak göçmenlerin' sınır dışı edilmesi için başlatılan operasyonda, göçmenlerin yaşadığı 148 adres belirlendi.

DHA'da yer alan habere göre, operasyonlarda toplam 797 kaçak göçmenin sınır dışı edilmesi için süreç başlatıldı.

Diğer yandan polis, kaçak göçmenlere ev kiralayanların tespit edilmesi için de çalışmalar yürüttü. Yapılan araştırmalarda evlerini kiralayan 84 ev sahibi tespit edildi. Gözaltına alınan 84 kişiye 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' kapsamında toplam 2 milyon 152 bin 366 lira idari para cezası kesildi, evleri ise mühürlendi.

Operasyonda gözaltına alınan ve 'organizatör' olduğu belirtilen 3 kişi tutuklandı.