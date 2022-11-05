İçişleri Bakanlığı: Bir haftada 2 bin 106 göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı son bir haftada sınır dışı edilen göçmen sayısını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, bir haftada 3 bin 645, yılbaşından bu yana ise 246 bin 170 yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan göçmenin engellendiği belirtildi.

Aynı tarihler arasında, yasa dışı yollardan ülkeye giren bin 982'si Afganistan, 141'i Pakistan ve 3 bin 194'ü diğer uyruklardan olmak üzere 5 bin 317 göçmenin güvenlik güçlerinin denetimleri sonucunda yakalandığı ifade edildi.

Son bir haftada, 979'u Afganistan, 116'sı Pakistan ve 1011'i diğer uyruklardan olmak üzere toplam 2 bin 106 yasa dışı yollardan ülkeye giren göçmenin sınır dışı edildiği açıklandı.

Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen yasa dışı yollardan ülkeye giren göçmen sayısının 98 bin 932'ye ulaştığı, Geri Gönderme merkezlerinde kalan göçmen sayısının ise 18 bin 832 olduğu kaydedildi.