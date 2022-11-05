İçişleri Bakanlığı ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlediği "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

Çataklı, "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 531 bin 326, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 611 bin 143'tür" ifadelerini kullandı.

Ekim'de 24 kadının yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan Çataklı, "siber suçlarla mücadelede terör suçları kapsamında, 18 bin 913 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığını, tespit edilen 8 bin 24 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını ve 159 şüphelinin yakalandığını" da bildirdi. (AA)