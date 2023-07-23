Kabine yarın toplanıyor: Masada Körfez sermayesi ve tahıl koridoru var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda, Körfez ülkeleriyle anlaşma, tahıl koridoru konular gündemde olacak.

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan turda Erdoğan’ın katıldığı oturumda 18 anlaşma 1 ortak bildiri yayınlanmıştı. BAE ile imzalanan 13 anlaşmanın boyutunun 50.7 milyar dolar olduğu açıklanmıştı. CNN Türk'ün haberine göre toplantıda, imzalanan anlaşmaların etkileri neler olacak, yatırımlar hangi sektörlere olacak gibi sorular ele alınacak.

Tahıl koridoru için atılabilecek adımlar Kabine toplantısında ele alınacak.