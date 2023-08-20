Kabine yarın toplanıyor: Gündem enflasyon ve zamlar

Kabine'nin yarın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanması bekleniyor. Toplantıda; memur ve memur emeklinin zam pazarlığı, Kuzey Kıbrıs ile BM arasındaki yol gerginliği, enflasyonla mücadele ve Türkiye ile Rusya ilişkilerinin ele alınması bekleniyor.

Beştepe'deki toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 6 buçuk milyondan fazla memur ve memur emeklisine yönelik zam pazarlığı konusunda kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de enflasyonla mücadele ve para sıkılaştırma süreciyle ilgili sunum yapması bekleniyor.

Son günlerde şirketlerin kredilere ulaşım konusunda dile getirdikleri şikayetlerin de kabinede ele alınması bekleniyor.

Kabinede dış politikadaki gelişmeler de masada olacak. Kuzey Kıbrıs'ta BM ile yaşanan Pile-Yiğitler yolu gerilimi ele alınacak.

Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması girişimleri ve Rusya'nın Karadeniz'de Türk gemisine yönelik baskını da kabinenin gündeminde yer alacak. Ayrıca, Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan yüz yüze görüşmenin ayrıntıları da masaya yatırılacak.

Kabine toplantısı sonrası Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.