Kabine toplantısı sona erdi: Erdoğan'dan 'yeni Anayasa' vurgusu

Beştepe'deki Saray'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen kabine toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından Erdoğan, açıklama yapıyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Cezayir Dışişleri Bakanı ve Birleşik Devletler Müslüman Kuruluşlar Konseyi heyetini kabul ettik. Gelecek üç yıl boyunca ekonomide yol haritamız olacak orta vadeli programı kamuoyumuzla paylaştık. Katılımcı bir anlayışla hazırladığımız programın iş dünyasında memnuniyetle karşılandığını gördük. Uluslararası yatırımcıların programa tepkisi de son derece olumluydu. Dünya Bankası grubunun 18 milyar dolarlık yeni yatırım paketi eklemesi bunun bir işaretiydi. Ülkemize yönelik önyargılar kırıldıkça inşallah yatırım rakamların daha da yükseldiğini göreceğiz.

'Milletimizi orta vadeli programa destek olmaya davet ediyorum'

Türkiye'nin potansiyelini yansıtan hedeflerle dolu programın tekrar ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 12. Kalkınma Planı'nı ve hükümet programını yakında milletimiz ve iş dünyamızın takdirine sunacağız. Türkiye Yüzyılı'nı biz ilan etmiş olsak da bu vizyon 85 milyon tamamının milli hedefi, ülküsü ve idealidir. Türkiye'yi büyütmek ve güçlendirmek hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun hepimizin ortak gayesidir. Siyaset arenasında verdiğimiz mücadelenin amacı da zaten budur. Milletimizin her bir ferdini orta vadeli programa destek olmaya davet ediyorum.

Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlenen yeni anayasa sempozyumunda darbecileri nefretle anarken 12 Eylül mağdurları saygıyla yâd ettik. Bir daha darbeler yaşanmamasını, milletimizin evlatlarını bir sağdan bir soldan mantığı ile asılmaması için daima teyakkuz halinde olacağız. Cumhur İttifakı olarak ülkemizi sivil ve özgürlükçü anayasaya kavuşturmak için yeni yasama döneminde çabalarımızı yoğunlaştıracağız.

Gençlerimizin coşkusunu, sevdalarını, dinamizmini gördükçe ülkemizin geleceği adına daha çok umutlanıyoruz. Birileri istemese de TEKNOFEST gençliğinin gümbür gümbür geldiğini görüyor ve bununla iftihar ediyoruz.

'18 yaşına giren gençlere Genç Kart vereceğiz'

Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız. Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir.

18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde imkanları daha da genişleteceğiz."

Kemal Okuyan, 'AKP'nin anayasa yapma ehliyeti yoktur' demişti

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, geçtiğimiz hafta Tele1’de Gökmen Karadağ’ın sunduğu "Açıkça" programına konuk olmuştu.

Programda Erdoğan'ın yeni anayasa yapılması gerektiğine ilişkin son açıklamalarını değerlendiren Okuyan, 1982’de olduğu gibi, AKP gibi bir karşı devrimci iktidarın da anayasa yapma ehliyeti olmadığını vurgulamıştı.

Okuyan, şöyle demişti:

"AKP bir karşı devrimci iktidardır. Başından beri öyledir. Bu karşı devrim sürecinde de epey başarıya ulaştılar. Ama nihayete erdiremeyecekler, çünkü bu toplumdaki direnci yok edemezler. Şimdi, bu toplumdaki direnci biraz daha geriletecek bir şeye ihtiyaçları var. ‘Sivil Anayasa’ diyorlar. Buna dair hiçbir şekilde içerik dahi tartışılmamalıdır. Çünkü 1982’de olduğu gibi, bu karşı devrimci iktidarın da anayasa yapma ehliyeti yoktur."