Kabine toplantısı sona erdi: Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Hiçbir geçici sıkıntı hiçbir karanlık oyun bize engel olamayacak. Günlük hayattaki sıkıntıları aşarak karamsarlıkları darmadağın ediyoruz. Hiçbir ekonomik, mantıki ve ahlaki temeli olmayan fiyatlandırma davranışları yerini rasyonel fiyatlamalara bırakmaya başladı. Enflasyonu da yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz.

Çalışan emeklilere de 5 bin TL'yi süratle hesaplarına yatıracağız.

Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanlarımızın kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek.

Yaklaşık 5 yıldır bir fetret devri yaşayan muhalefetin yönetimindeki belediyeleri inşallah gerçek belediyecilikte buluşturacağız.

İsrail elbette hesap verecek. İsrailli yöneticiler er ya da geç insanlık mahkemesinde yargılanacak, hak ettiği cezaları çekecek, tarihin çöplüğündeki yerlerini alacaklardır. Netanyahu yönetimine bu cüreti veren Batılı ülkeler de aynı akıbeti paylaşacaktır. Netanyahu nereye kaçar bilemiyorum. Batı'nın etekleri altına saklanan İsrail yönetimi zulmünü ne kadar artırırsa sonunda ödeyeceği bedel de o kadar ağır olur.

İsrail gerçek bir ordu ile karşılaşırsa akıbeti berbat olur. Çok geçmeden bu akıbet ile karşılaşmak istemiyor ise aklını başına alması gerekiyor.

Geçtiğimiz eylülde kentsel dönüşüm şurası düzenledik, diğer çalışmalar ışığında yeni bir kentsel dönüşüm yasası hazırladık. Kanun teklifimiz onay aldı, yürürlüğe girdi. Yeni kentsel dönüşüm mevzuatının yürürlüğe girmesiyle muhalefet çevreleri hemen iftiralara başladı, rantsal dönüşüme kadar sayısız iftirayı tedavüle soktular."