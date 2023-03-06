Kabine toplanıyor: Gündem deprem ve seçim süreci

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te toplanacak.

Toplantıda depremlerin vurduğu 11 ildeki son durum ele alınacak. Bölgede atılması gereken adımlar masaya yatırılacak. Geçiş sürecinde oluşturulan konteyner kentlerdeki çalışmalar ve kalıcı konutların inşa sürecinde gelinin son durum değerlendirilecek. Depremin ardından bazı illerde görülen kira artışları da kabinenin gündeminde olacak.

Kabine'nin bir diğer gündem maddesi ise Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri. Erdoğan seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Seçim tarihini netleştirecek adımın da kabinede istişare edilmesi bekleniyor. (AA)