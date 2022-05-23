Kabine İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliği ve ekonomi gündemlerinde toplanacak

Ülke ekonomisindeki son gelişmeler ve İsveç ile Finlandiya'yla yürütülen diyaloglar çerçevesinde bugün bir kabine toplantısı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Ankara, şimdiye kadar İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı bir tutum sergiledi.

Kabine toplantısında ayrıca Ukrayna'daki savaşın da ele alınması bekleniyor.

Ekonomi başlığında ise emekliler ile kamu çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemenin gündeme gelmesi beklentisi var.

Öte yandan açık cezaevi mahkumlarına verilen Covid-19 izni 31 Mayıs'ta sona ererken izinlerin de gündeme alınması söz konusu olacak.

Toplantı sonrasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.