Kabine bugün toplanıyor: OVP, emekli maaşı, vergisiz telefon vaadi...

Kabine bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Hürriyet’in haberine göre; “Tahıl Koridoru” olarak bilinen Karadeniz Tahıl Girişimi’nin yeniden canlandırılmasına yönelik atılacak adımlar, Rusya-Ukrayna savaşı ve Azerbaycan-Ermenistan arasındaki gerilimin toplantıda gündeme geleceği belirtiliyor.

Son haftalarda G-20 zirvesi ve BM Genel Genel Kurulu’na katılan Erdoğan’ın, Kabine’de ikili görüşmelerinin yansımalarının da değerlendirmesi bekleniyor.

OVP gündem edilecek

Kabine’de en çok yer ayırılacak başlıklardan biri de ekonomik gelişmeler olacak. Toplantıda enflasyon ve fahiş fiyatlara yönelik alınacak ek tedbirlerle ilgili değerlendirmeler yapılacak. Bu ay başında açıklanan Orta Vadeli Program’ın (OVP) yansımalarının da toplantıda gözden geçirileceği kaydediliyor.

Emekli maaşları düzenlemesi

Emekli maaşlarına düzenleme de Kabine’nin gündemine gelmesi beklenen başlıklar arasında. Meclis’in açılmasıyla gündeme gelmesi beklenen düzenlemede son aşamaya ilişkin Kabine toplantısında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Öğrencilere 10 GB internet ve cep telefonu desteği vaadi

Öte yandan Erdoğan’ın üniversite öğrencilerine vadettiği 10 GB internet ve cep telefonu desteği de Kabine’de masaya yatırılacak konulardan biri. Söz konusu vaadin detaylarının netleşmesi bekleniyor.