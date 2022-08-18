Kabil’de cami bombalandı: En az 27 yaralı

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran yaptığı açıklamada, Hayırhane bölgesinin Sar-e Kotal mahallesinde bulunan Sadıkiye Camisi'nde akşam namazı sırasında şiddetli bir patlamanın meydana geldiğini doğruladı.

Patlama nedeniyle ölü ve yaralıların olduğunu aktaran Zadran, kayıplara ilişkin resmi bir açıklamada bulunmadı. Zadran, olay yerine çok sayıda güvenlik ve ilk yardım ekibinin sevk edildiğini söyledi.

20 kişinin yaşamını yitirdiği iddia edildi

Kabil'in en büyük sağlık merkezlerinden olan Emergency Hastanesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5'i çocuk 27 hastanın tedavi altına alındığını duyurdu.

Al Jazeera'nin haberine göre, olayda yaklaşık 20 kişinin yaşamını yitirdiğini iddia edildi.

Din adamının hedef alındığı iddiası

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kayıplara ilişkin bilgi vermezken olayı kınadı. Mücahid, faillerin en kısa süre içerisinde bulunacağını kaydetti.

Öte yandan saldırıda din adamı Mawlawi Amir Mohammad Kabuli’nin hedef alındığı iddia edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.