Kabil'de bombalı saldırı: En az 3 ölü

Kabil'deki patlamanın ardından üç kişi ölürken yaralıların olduğu bildirildi

Afganistan menşeli Tolo News, patlamanın yol kenarına bir tencere içine bırakılan bir bombadan kaynaklandığını aktardı.

Taliban, patlamada güvenlik güçlerinin zarar görmediği bildirildi. Kabil'deki Taliban'ın güvenlik departmanı sözcüsü Halid Zadran, Twitter'daki paylaşımında Kabil'in Pul-e-Sohta bölgesinde meydana gelen patlamada iki kişinin öldüğünü ve 22 kişinin de yaralandığını söyledi.

Afganistan'ın başkentinde dün de bir bombalı saldırı olmuştu.

Kabil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cuma günü Sarkariz bölgesinde meydana gelen patlamada sekiz kişi öldü, on sekiz kişi de yaralandı.

IŞİD, Cuma günkü patlamanın sorumluluğunu üstlendi.