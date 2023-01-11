Kabil'de bakanlık önünde patlama: 20'den fazla ölü ve yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Dışişleri Bakanlığı'nın önünde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Taliban yönetiminin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanlığı yakınında patlama olduğunu açıkladı.

Patlamada can kayıpları olduğunu ifade eden Zadran, güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Taliban güçleri bakanlığa çıkan sokakları trafiğe kapattı ve çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Görgü tanıkları, patlamada hayatını kaybedenler olduğunu söyledi.

Öte yandan, Kabil merkezindeki Emergency Hastanesinin sokağının trafiğe kapatıldığı ve yaralıların sevk edildiği belirtildi.

AFP: İntihar saldırısı, 20'nin üstünde ölü ve yaralı var

AFP'nin haberine göre patlamada 20'den fazla ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Saldırının gerçekleştiği saatlerde Dışişleri Bakanlığı'nın yanında yer alan Enformasyon Bakanlığı'nda bir röportaj yapan AFP ekibini taşıyan araç sürücüsü patlamaya tanık oldu. Sürücü sırt çantalı ve tüfekli bir kişinin yürüyerek geldiği noktada kendisini patlattığını anlattı. Cemşid Kerimi adlı sürücü patlama sonrası yerde yatan 20'den fazla kişi gördüğünü, kaçının ölü kaçının yaralı olduğunu bilmediğini söyledi.