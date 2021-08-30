Kabil Havalimanı'na roket saldırısını IŞİD üstlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na sabah saatlerinde düzenlenen roket saldırısını IŞİD üstlendi.

Havalimanına bu sabah roketli saldırı gerçekleşmişti. Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili havalimanındaki hava savunma sistemlerinin 5 roketi etkisiz hale getirdiğini belirtmişti.

ABD'nin dün Kabil Havalimanı yakınlarına düzenlediği hava saldırısında bir evde meydana gelen patlamada aralarında çocukların da olduğu en az 9 sivilin yaşamını yitirdiği belirtilmişti. ABD Ordusu ise IŞİD'e ait patlayıcı yüklü araca düzenledikleri hava saldırısının sonucu olarak "ardıl patlamalar"ın yaşandığını ileri sürmüş ve "olası" sivil ölümlerine ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu. Taliban dünkü saldırı nedeniyle ABD'yi kınamıştı.