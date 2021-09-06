Kabataş yalancısı Halime Kökçe: Medya koronavirüs haberi yapmaktan vazgeçmeli

Daha önce ''Kabataş yalanı'' ile gündeme gelen AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halime Kökçe, medya kuruluşlarına günlük koronavirüs salgını kaynaklı ölüm ve vaka haberlerini yapmamaları çağrısında bulundu.

Kökçe, Star Gazetesi'nde kaleme aldığı "Korona haberi yapmasak mı artık!" başlıklı yazısında "1,5 yıldır her akşam Kovid göstergelerini öğrenip yatıyoruz, bu veriler bakanlığın sitesinde elbette paylaşılmalıdır; ama medya artık millete her gün Kovid kabusu yaşatmaktan vazgeçmelidir" ifadelerini kullandı.

'Korona haberi yapmasak mı artık!'

Kökçe'nin yazısının ilgili bölüm şöyle:

"Dünya 1,5 yıldır Kovid-19 salgınıyla boğuşuyor.

Yazının gelişinde, tam da burada, Kovid bilançosunu yazmak yakışırdı. Ama başlıkta "Korona haberi yapmasak mı artık?" demişken, her akşam yayınlanan korona takviminin total verilerini paylaşmak olmazdı.

Çünkü bana göre artık bunu yapmaktan vazgeçmeliyiz.

Kastettiğim şey salgını kamuoyundan gizlemek değil. Devletin ilgili kurumları tüm verileri şeffaf şekilde elbette paylaşmalıdır. Verileri hilesiz bir şekilde değerlendirmediğiniz takdirde etkili bir sağlık politikası geliştiremezsiniz.

Kastım şu; 1,5 yıldır her akşam Kovid göstergelerini öğrenip yatıyoruz, bu veriler bakanlığın sitesinde elbette paylaşılmalıdır; ama medya artık millete her gün Kovid kabusu yaşatmaktan vazgeçmelidir.

Aşı olalım, tamam! Maske-mesafe-temizlik kurallarına dikkat etmeye devam edelim, ancak artık hayatın normal akışını sekteye uğratacak kararlar almayı adeta icbar eden Kovid bilançosunu açıklayıp insanları üç kuruşluk keyfini kaçırmayalım.

'Kovid haberleri kamunun ruh sağlığını bozuyor'

'Kovid haberleri bir yerden sonra artık kamu hizmeti görmekten çıktı ve kamunun ruh sağlığını bozan bir tehdide dönüştü.

Bugün kaç kişi pozitif çıkmış, kaç hasta ölmüş, kaçı entübe olmuş... bunları gözleyip sonra da 'Yine kapanma mı gelecek, hay Allah okullar yine mi kapanacak, dükkanı da yeni açtık, borçları ödeyemeden ya yine kapanma gelirse?' diyen vatandaşın endişesini körüklemeye, kaygısını panik atağa çevirmeye hiç ama hiç gerek yok."