Kabataş Lisesi öğrencilerinden protesto

İstanbul Kabataş Erkek Lisesin'nde bir grup öğrencinin Atatürk'ün portresine yaptığı çirkin saldırı nedeniyle soruşturma açıldı.
Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri okul önünde “Cumhuriyetin Kalesi, Kabataş Erkek Lisesi” pankartı açıp Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okuyarak, Atatürk portresinin bıçaklanmasına tepki gösterdi.
Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri okul önünde “Cumhuriyetin Kalesi, Kabataş Erkek Lisesi” pankartı açıp Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okuyarak, Atatürk portresinin bıçaklanmasına tepki gösterdihttps://t.co/bmOZTU93Vc pic.twitter.com/NXIqYXO0bg— soL Haber (@solhaberportali) January 10, 2022