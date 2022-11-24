Kabataş betonlaşma tehlikesiyle karşı karşıya: 'İkinci martı projesine hayır!'

İstanbul Boğazı'nın önemli noktalarından olan ve Beyoğlu kentsel sit sınırları içinde kalan Kabataş betonlaşma tehlikesiyle yeniden gündem oldu.

AKP'li Kadir Topbaş'ın belediye başkanlığı döneminden bu yana yapılmaya çalışılan "Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Aktarma Merkezi Projesi"nin yeniden hayata geçirilmeye çalışıldığı ortaya çıktı.

İBB'nin projeyle ilgili detaylı bilgi paylaşmadığını ancak 11 metrelik bir bina ve altına otopark yapılmasının planlandığını söyleyen emekli Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar, kentin geleceğine zarar verildiğini ifade etti.

'O binayı yaptırmak istemiyoruz'

Koruma Kurulu'ndan "avan proje" için onay çıktığını da ekleyen Bayrakdar, "Biz o binayı yaptırmak istemiyoruz" dedi. İstanbul Kent Savunması olarak projenin karşısında duracaklarını dile getiren Bayrakdar şöyle konuştu:

"Daha önceki martı projesine biz karşı çıktık, buraya betona dökmek istiyorlar demiştik. Engelleyemedik denizi doldurdular, iskeleleri yaptılar. Sonra elimizde proje olmadığı, şeffaf bir durum bulunmadığı için Mimarlar Odası da dava açamadı. En azından halka duyuralım demiştik. Neticede Kadir Topbaş gitti, bu yönetim geldi. Onlar da halkı dinleyeceğiz deyip anket yaptılar, öğretim görevlilerinden oluşan bir kurul kurdular.

Ancak aynı projenin bir mimarlık bürosuna verildiğini öğrendik. Meydana 11 metre yüksekliğinde beton, altına da otopark yapacaklarını öğrendik. Buna da itiraz ediyoruz. Kabataş'ın önüne böyle yüksek bir bina yapılmamalı.

Belediyeyle görüşüyoruz, 'otopark yapıp yeşili artıracağız' diyorlar ama kentin geleceği için iyi bir adım değil bu. Ayrıca projeyle ilgili hiçbir bilgimiz yok. Ne kadara mal edileceğini de bilmiyoruz örneğin. Mimarlar Odası projeyi defalarca istedi, hiçbir şey gelmedi.

Koruma Kurulu'ndan 'avan proje' için onay çıktığını biliyoruz ama 'uygulama projesi' için onay çıktı mı onu da bilmiyoruz. Belediye bizi tekrar çağıracaktır, yeni görüşmeler olacaktır. Biz o binayı yaptırmak istemiyoruz."