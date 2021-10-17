Kabak çekme makinesine düşen kadın ağır yaralandı

Nevşehir'de kabak çekme makinasına düşen 50 yaşındaki Havva İ. ağır yaralandı.

İHA'nın haberine göre Göre kasabasında meydana gelen olayda Havva İ. tarladan topladıkları kabak çekirdeklerini ayırdığı esnada kullanılan makineye düşerek ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde kadının ayaklarının koptuğu anlaşıldı. Ağır yaralanan kadın, Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.