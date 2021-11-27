Juventus’a usulsüzlük soruşturması: Kulüp tesislerinde arama

İtalyan Serie A takımlarından Juventus’un mali usulsüzlükler gerekçesiyle soruşturma altında olduğu ve kulüp tesislerinde arama yapıldığı öğrenildi.

Torino Cumhuriyet Başsavcılığının mali işlemlerdeki usulsüzlük soruşturması çerçevesinde verdiği talimat doğrultusunda İtalyan Mali Polisi ekipleri, Juventus'un Torino ve Milano kentlerindeki ofislerinde aramalar yaptı.

Sputnik’in haberine göre, aramaların dışında, Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, kulübün eski sportif direktörü Fabio Paratici'nin aralarında bulunduğu 6 kişinin soruşturuldukları belirtildi.

Başlatılan soruşturmada, kulübün onaylanan 2019 ve 2021 yılları arasındaki mali hesap ve tablolarının incelendiği, özellikle futbolcu transferlerine ve bu transferlerin gerçekleşmesine aracılık eden menajerlik şirketlerinin hareketlerine odaklanıldığı kaydedildi.