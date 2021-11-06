Jülide Ateş'ten Boğaziçi direnişine destek: Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz

Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan haber spikeri Jülide Ateş, kayyum rektöre karşı eylemde olan öğrenci ve akademisyenlere destek verdi.

"Öğrencilerimizin yanındayız. Çünkü haklılar. Demokrasi, ifade özgürlüğü ve özgür özerk akademi isteklerinde sonuna kadar haklılar. Türkiye'nin aydınlık yarınları için hepimiz adına mücadele ederken, ne yazık ki aileleriyle birlikte büyük fedakarlık edip, ağır bedel ödüyorlar" diyen Ateş, "Boğaziçi Mezunları, aileler ve de akademisyenlerimizle bugün direnişin 300. gününde 'Kabul Etmiyoruz' 'Vazgeçmiyoruz' demek için okulumuzdaydık" ifadesini kullandı.