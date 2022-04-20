Julian Assange'ın ABD'ye teslimi kararı

İngiltere'deki mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye teslimi yönünde karar verdi.

Haber Merkezi

Londra'daki mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye teslimi yönünde karar aldı.

Assange'ın karara itiraz hakkı bulunuyor.

ABD'nin karıştığı birçok suça ilişkin belgeyi sızdıran Assange, 18 suçlamayla ABD'de aranıyor.

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