Londra'daki mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye teslimi yönünde karar aldı.
Assange'ın karara itiraz hakkı bulunuyor.
ABD'nin karıştığı birçok suça ilişkin belgeyi sızdıran Assange, 18 suçlamayla ABD'de aranıyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Julian Assange'ın ABD'ye teslimi kararı
İngiltere'deki mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye teslimi yönünde karar verdi.
Haber Merkezi
Londra'daki mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye teslimi yönünde karar aldı.
Assange'ın karara itiraz hakkı bulunuyor.
ABD'nin karıştığı birçok suça ilişkin belgeyi sızdıran Assange, 18 suçlamayla ABD'de aranıyor.