Julian Assange’ın babası: oğlum 23 saat ayakta tutuluyor, her türlü işkenceye maruz bırakılıyor

Geçtiğimiz aylarda tutuklanan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange’ın babası Press Association’a verdiği söyleşide oğlunun 23 saat ayakta tutulduğunu ve ‘her türlü işkenceye maruz kaldığını’ söyledi.

Julian Assange'ın babası John Shipton, oğlunun Londra'daki Belmarsh Hapishanesi’ndeki urumu üzerine Press Association’a bir söyleşi verdi., Shipton, oğlunun günde 23 saate kadar uyanık ve ayakta tutulduğunu ve tecrit uygulandığını aktardı.

Shipton, oğlunun bu tür insanlık dışı cezaevi koşullarında tutulduğunu görmenin “olağandışı” olduğunu ve Assange’ın sağlık durumunun hızla kötüleştiğini vurguladı.

John Shipton, verdiği demeçte “Ağustos ayında Julian'ı en son ziyaret ettim - biraz titriyordu ve anksiyete bozukluğu çekiyordu. Çok fazla kilo kaybetti... Her türlü işkenceye maruz kalıyor" dedi.

WikiLeaks Genel Yayın Yönetmeni Kristinn Hrafnsson’da daha önceside, İngiltere yetkililerinin Assange'ı ‘terörizmden suçlu bulunmuş’ insanlardan daha kötü koşullarda tuttuğunu ve ABD'ye iadesine karşı davasını hazırlamasını engellediğini söyledi.

BM İşkence Özel Raportörü Nils Melzer, Mayıs ayında WikiLeaks kurucusuna yaptığı ziyaretin ardından Assange’a yönelik hapishanedeki muameleyi kınamıştı.

Melzer, “Assange, birkaç yıldan beri, kümülatif etkileri yalnızca psikolojik işkence olarak tanımlanabilecek şiddetli acımasız, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele veya ceza biçimlerine kasten maruz kalmıştır” yorumunda bulunmuştu.