Julia Ituma'nın annesiyle son konuşması ortaya çıktı

İstanbul Üsküdar’da, kaldığı otelin önünde ölü bulunan İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara voleybol takımının 19 yaşındaki voleybolcusu Julia Ituma'nın annesi konuştu.

Ituma'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken kesin ölüm nedeni soruşturmanın ardından kesinlik kazanacak. Sabah'ta yer alan habere göre cenazeyi teslim almak için annesi Elizabeth Udeokereke ve teyzesi Helen Udeokereke, İstanbul'a geldi. Annesi ülkesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, intihar ettiğine inanmadığını dile getirip son konuşmalarındaki diyaloğu aktardı: "Bana, 'Anne kaybettik. 2 sayı yaptım ama takım berbattı' dedi."

Anne Elizabeth ülkesinde gazetecilere verdiği demeçte; "Henüz ağlayamadım, o kadar güçlüydü ki pencereden atlamış olamaz. Oda arkadaşı hiçbir şey duymamış. Arkadaşları hala C klasmandayken o Seri A.'ya çıktı. Her alanda çok güçlü bir kızdı" dediği öğrenildi.

Anne kızıyla maçtan sonra yaptığı son konuşmasını da aktardı; "Anne kaybettik. İki sayı yaptım ama takım berbattı" dediğini söyledi.

Öte yandan otel içerisindeki kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda genç oyuncunun akşam saatlerinde koridorda telefon ile konuştuğu ve odanın önünde dalgın ve düşünceli bir şekilde yaklaşık bir saat boyunca oturduğu, daha sonra odasına girdiği ve bir daha odasından çıkmadığı tespit edilmiştir. Julia Ituma'nın oda arkadaşı olan ve İspanyol Lucia Varela Gomez, emniyette verdiği ifadesinde "Odaya geldiğinde birlikte yaklaşık saat 01.30 kadar konuştuk. Sonra ben yatağıma geçtim uyudum. Beni saat 05.00 gibi otel görevlileri aradı. Düştüğünden bu şekilde haberdar oldum" dediği öğrenildi.

Asayiş Şube Cinayet Büro ekiplerince yapılan incelemelerde oyuncunun odasında herhangi bir alkollü ya da uyuşturucu maddeye rastlanmazken kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacak.