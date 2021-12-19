JP Morgan'dan Türk lirası kararı: Çok oynak, bırakıyoruz

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, son dönemdeki oynaklık nedeniyle Türk lirası cinsi algo işlemleri için hizmetini sonlandırma kararı aldı.

Bloomberg HT'nin haberine göre; Bankadan müşterilerine gönderilen notta, TL bazlı yeni algoritmik işlemlerin kabul edilmeyeceği belirtilirken, var olan TL algo işlemlerinin de kısa süre içinde sonlandırılması yönünde çağrıda bulunuldu.

Cari pozisyonlar için kâr alımlarının normal işlem süreçleri dahilinde sürdürüleceği de belirtildi.

Zürih merkezli İsviçre bankası UBS de, bundan sonra Türk Lirası ile ilgili rapor yayımlamayacaklarını belirterek, yatırımcıların son yayımladıkları TL tavsiye raporlarını dikkate almamalarını istemişti.