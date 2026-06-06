José Martí Küba Dostluk Derneği’nden yeni ABD yaptırımlarına tepki: Abluka derhal kaldırılmalı

Algoritmaya müdahale edin: Tek bir işlemle soL Haber’i Google’da ‘tercih edilen kaynak’ olarak seçin, aramalarınızda soL öne çıksın.

ABD yönetimi, 4 Haziran Perşembe günü Küba’ya yönelik abluka politikasını sıkılaştıran yeni bir yaptırım paketi açıkladı. Paket kapsamında Küba Cumhurbaşkanı Miguel Díaz-Canel, aile üyeleri, Küba Devrimi’nin tarihsel önderlerinden Raúl Castro’nun yakınları ve ülkenin çeşitli kurumları hedef alındı.

José Martí Küba Dostluk Derneği, karara ilişkin yaptığı açıklamada, yaptırım paketinin yalnızca Küba devlet yöneticilerini değil, Küba toplumunun örgütlü yapılarını da hedef aldığını vurguladı.

‘Küba toplumunun örgütlenme hakkına savaş açılıyor’

Dernek açıklamasında, Devrimci Silahlı Kuvvetler Bakanlığı’nın, Küba’nın mahalle örgütleri olan Devrimi Savunma Komiteleri’nin ve Küba Halklarla Dostluk Enstitüsü’nün yaptırım kapsamına alınmasının, Küba toplumunun kendi güvenliğini sağlama, kendi demokrasisini inşa etme ve uluslararası dayanışma ilişkileri kurma hakkına saldırı anlamına geldiği belirtildi.

Açıklamada, “Atılan bu yeni adım, altmış yıldan uzun süredir devam eden ve geçtiğimiz Ocak ayından bu yana dünyanın gözü önünde açık bir orta çağ kuşatmasına dönüşen soykırım politikasının ciddi bir uzantısıdır” denildi.

‘Küba halkının örgütlü direnci boşa çıkaracak’

ABD’nin Küba’ya yönelik politikasının “zorbalık” olarak nitelendirildiği açıklamada, yaptırımların Küba halkının örgütlü direnciyle boşa çıkarılacağı ifade edildi.

Dernek, “Tarihi önderinden sıradan mahallelisine, silahlı kuvvetlerinden dayanışma örgütlerine kadar, hedef alınan her kişi ve kurum çok daha güçlü bir birlik ve iradeyle gereken yanıtı verecek” değerlendirmesinde bulundu.

‘Küba halkının yanındayız’

José Martí Küba Dostluk Derneği, uzun yıllardır birlikte çalışma yürüttükleri Küba Halklarla Dostluk Enstitüsü başta olmak üzere Küba’nın devrimci kurum ve örgütlenmelerinin yanında olduklarını duyurdu.

Açıklama, “ABD’nin Küba’ya uyguladığı abluka ve tüm yaptırımlar derhal ve koşulsuz şartsız kaldırılmalıdır. Küba yalnız değildir, asla yalnız kalmayacaktır” ifadeleriyle sona erdi.