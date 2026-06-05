ABD’den Küba’ya yaptırım saldırısı: Díaz-Canel, Castro ailesi, devrimci ordu ve ICAP hedefte

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ABD Başkanı Donald Trump İran’dan sonra Küba’ya askeri saldırı düzenleyecekleri tehdidini yinelerken, ABD Hazine Bakanlığı Küba’nın devrimci liderlerini, aile üyelerini ve önemli kuruluşlarını yaptırımlarla hedef alan yeni bir karar yayımladı.

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) Perşembe günü açıkladığı Küba’ya yönelik yeni yaptırım paketinde Küba Cumhurbaşkanı Miguel Díaz-Canel ve ailesi ile Küba Devrimi Lideri ve Ordu Generali Raúl Castro’nun aile üyeleri hedef alındı.

OFAC’ın yaptırım uyguladığı yabancı ülke vatandaşlarının listesi olan "Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar” listesine dahil ettiği altı isim şöyle:

Küba Cumhurbaşkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Lis Cuesta Peraza, Díaz-Canel'in eşi

Alejandro Castro Espín, Raúl Castro'nun oğlu

Raúl Alejandro Castro Calis, Raúl Castro'nun torunu

Manuel Anido Cuesta, Díaz-Canel'in üvey oğlu

Küba ordusu, halklarla dostluk enstitüsü, maden ve turizm şirketleri de hedef alındı

OFAC ayrıca Küba’nın Devrimci Silahlı Kuvvetler Bakanlığı (MINFAR), Devrimi Savunma Komiteleri (CDR), Küba Halklarla Dostluk Enstitüsü (ICAP), Küba devletine bağlı çalışan turizm şirketi Amistur Cuba ile Küba madencilik şirketi Minera La Victoria’yı yaptırımlarla hedef aldı.

Yaptırımlar söz konusu kişi ve kurumların tüm varlıklarının bloke edilmesi anlamına geliyor, ABD vatandaşlarının ve şirketlerinin yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlarla işlem yapmasını yasaklıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptırımlarla hedef aldıkları kişi ve kuruluşların “Küba'nın ABD çıkarlarına karşı faaliyetlerini destekleyip finanse ettiğini" ileri sürdü.

Küba Cumhurbaşkanı: Yanki hükümetinin saldırganlığı emperyalist saldırıya direnme kararlılığımızla tokat gibi karşılaşacaktır

Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri, Küba Cumhurbaşkanı Díaz-Canel Bermúdez, X hesabından yaptığı açıklamada "ABD Başkanı, Küba'ya yönelik yeni tehditkar açıklamalarda bulundu. ABD Hazine Bakanlığı ise Kübalı liderlerin, kuruluşların ve şirketlerin yeni isimlerini gayrimeşru bir yaptırım listesine dahil etti" diye yazdı.

"Bu adımlar, abluka tedbirlerini ve Küba ile ABD arasındaki çatışma ortamını tırmandırmayı amaçlamaktadır" diye belirten Díaz-Canel "Bu siyasi körlük, halkımıza zarar vermek üzere tasarlanmış ve ülkemize karşı son haftalarda uygulamaya konulan zorlayıcı tedbirlere bir yenisini daha eklemektedir. Yanki hükümetinin saldırganlığı ve sapkınlığı, en kötü senaryolarla yüzleşme ve emperyalist saldırıya direnme kararlılığımızla tokat gibi karşılaşacaktır" uyarısında bulundu.

Küba Komünist Partisi Siyasi Büro üyesi ve Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla ise Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD hükümetinin, Küba Cumhurbaşkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez'i, ailesini, Küba kurumlarını, sivil toplum örgütlerini ve şirketlerini gayrimeşru ve tek taraflı bir listeye dahil etmesi, ABD'nin Küba'yı ABD ulusal güvenliğine tehdit olarak gösterme yönündeki müdahaleci planının son örneğidir” ifadelerini kullandı.

Küba Dışişleri Bakanı, “İki ülke arasında çatışma senaryosu yaratmayı amaçlayan her ABD eylemi başarısızlığa mahkumdur. Küba'nın bağımsızlığına ve egemenliğine yönelik her tehdit, halkımızdan daha büyük bir birlik ve kararlılıkla karşılanacaktır” diye belirtti.