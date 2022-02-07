Johnson'dan Rusya'ya mesaj: NATO ile ilgili bazı güvenceler vermek istiyoruz

ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna kriziyle ilgili diplomasi trafiğinin yoğunlaştığı sırada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü, Rusya'ya NATO'nun rolü konusunda güvenceler vermek istediklerini söyledi.

Sözcü yaptığı açıklamada NATO'nun bir “savunma ittifakı” olduğu ve herhangi bir "Avrupa demokrasisinin" isterse katılabilmesi gerektiği ifadelerini kullandı.

Johnson'ın sözcüsü, "Rusya, olası NATO saldırganlığı konusundaki endişelerini dile getirdi, ancak NATO'nun kalbinde bir savunma ittifakı olduğu için bu endişelerin temelde temelsiz olduğu konusunda netiz" derken şöyle konuştu:

"Ancak bu cephede diplomatik güvence sağlamak için Rusya'yla birlikte çalışmak istiyoruz. Tüm Avrupa demokrasilerinin NATO'ya katılma hakkı olduğu Başbakan [Johnson] ve diğer batılı liderlerin söylediği gibi taviz verilen bir mesele değil."

Rusya, NATO'nun sınırlarını Ukrayna ve Gürcistan'ı kapsayacak şekilde yaymasının kendisine yönelik tehdit oluşturacağını öne sürüyor. Moskova'nın talep ettiği güvenlik garantileri arasında NATO'nun Ukrayna'yı asla üye almayacağını taahhüt etmesi de var.

Dışişleri Bakanı Truss, Moskova'ya bekleniyor

Öte yandan Moskova ile Londra'nın Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss'un Moskova'ya ziyaret düzenlemesi üzerinde çalıştığı duyuruldu.

Planlanan ziyaretin amacı, 'Ukrayna çevresindeki durumu ve ilgili gerilimleri azaltmanın yollarını görüşmek' olarak açıklanırken Rusya Dışişleri Bakanlığı'na göre, ziyaret 10 Şubat için planlanıyor.

Geçen ay Londra'dan, Başbakan Johnson'ın Dışişleri Bakanı Truss'ın gelecek günlerde Rusya'yı ziyaret etmesini istediği açıklaması gelmişti.

Ancak, bu ayın başında Truss'ın Covid-19 testi pozitif çıkarken ziyareti ertelenmişti. Geçtiğiz haftalarda İngiliz Dışişleri Bakanı Truss, “Amerikan istihbaratının elinde Moskova'nın komşusunu işgale hazırlandığına dair şoke edici kanıtlar olduğunu” iddia etmişti.