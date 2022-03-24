Johnson: Ukrayna'ya 6 bin füze daha yollayacağız

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında İngiltere ve müttefiklerinin "Ukrayna'ya hayati yardımı artıracağını" söyledi.

G7 toplantısının ardından gazetecilere verdiği demeçte Johnson, son yıllarda Batı ülkelerinin şimdi olduğundan daha fazla birleştiğini nadiren gördüğünü söyledi.

Johnson, İngiltere'nin Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesini reddettiğini de belirtti. İngiltere Başbakanı, NATO üyesi hiçbir ülkenin de bunu yapmayacağını ekledi.

Ancak NATO'nun Ukrayna'nın hava saldırılarına karşı kendini savunması için füze temin etmeyi düşündüğünü söyledi.

Johnson ayrıca İngiltere'nin Ukrayna silahlı kuvvetleri için 6 bin füze daha göndereceğini ve 25 milyon sterlinlik serbest fon vereceğini açıkladı.

Johnson, "Uzun vadede özgür ve demokratik bir Ukrayna'yı desteklemeliyiz. Bu, ulusal savunma savaşı veren bir Avrupa demokrasisidir." dedi.