Johnson: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda yaptırımlar otomatik olarak yürürlüğe girecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna ihtilafına ilişkin açıklamada bulunarak Rusya'ya yönelik yaptırım tehditlerini tekrarladı.

Sputnik’in Sky News'ten aktardığına göre, Johnson, Londra'da Rusya'ya karşı hazırlanan yaptırımların Ukrayna'ya komşusundan bir saldırı olması durumunda otomatik olarak uygulamaya koyulacağı uyarısında bulundu.

Yaptırımlar yürürlüğe girmeden hiçbir istişare yapılmayacağını kaydeden Johnson, Londra'nın özel kişilere ve stratejik Rus şirketlerine yaptırım uygulamasına dayanak teşkil edecek yasal düzenlemeler hazırladığını belirtti.

Johnson, yaptırımların “ekonomik nitelikte ve oldukça sert” olacağını vurguladı.

Öte yandan önceki gün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile resmi temasları kapsamında başkent Kiev'de bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ortak basın toplantısında "Diğer ülkelerin yanı sıra Rusya'nın Ukrayna topraklarına girdiği anda yürürlüğe girecek bir yaptırım paketi ve diğer önlemleri de hazırlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bu adımın, İngiltere'nin, Rusya karşısında her zaman Ukrayna'yı savunacağının işareti olduğunu savunan Johnson, "Rusya'nın geri adım atması ve bir diplomasi yolu seçmesi hayati önem taşıyor ve bunun hala mümkün olduğuna inanıyorum" demişti.