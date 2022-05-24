JMKDD'den 'Küba’da Eğitim' atölyesi

José Martí Küba Dostluk Derneği (JMKDD) İstanbul Temsilciliği’nin düzenlediği "Küba’da Eğitim" atölyesinin ilk oturumu 21 Mayıs Cumartesi günü düzenlendi. Katılımcılar ilk oturumda, Derya Ünlü’nün "Devrimin Alfabesi" adlı çalışması üzerine giriş niteliğinde bir sohbet gerçekleştirdi.

Okuma grubu çalışmasının ilk oturumunda öğretmenler ve öğretim üyeleri Türkiye’deki eğitimle Küba’daki eğitim üzerine karşılaştırmalı değerlendirmelerde bulundu.

Çalışmanın ikinci oturumu, 28 Mayıs Cumartesi günü Derya Ünlü’nün de katılımıyla Küba’da eğitimi konu alan filmler üzerine bir sohbetle devam edecek.

Derneğin gerçekleştirdiği atölyenin bilgisine Küba Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde ve Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesaplarında da yer verildi.