JMKDD'den Küba gecesi ve kültür gezisi

José Marti Küba Dostluk Derneği (JMKDD), bir basın açıklaması yaparak “Dayanışma Ablukadan Güçlüdür” sloganıyla Küba'yla dayanışma kampanyası başlatıldığını duyurmuştu.

JMKDD İzmir Şubesi de bu kapsamda Aydın Nazilli'de bir dizi etkinlik düzenledi.

12 Mart Cumartesi günü, ilçede Küba Gecesi yapılırken, etkinliğe Kübalı müzisyenler de katıldı.

Ertesi gün de dernek Karacasu'da yer alan Afrodisias Antik Kenti Müzesi'ne kültür gezisi düzenledi. Bu kapsamda geleneksel Karacasu Toprak Testisi atölyeleri ziyaret edildi.