JMKDD'den Küba Devrimi'nin 64. yılında kutlama mesajı

José Martí Küba Dostluk Derneği (JMKDD), Küba Devrimi'nin 64. yılı dolayısıyla açıklamada bulundu.

Açıklamada "Küba Devrimi'yle olan dayanışmamız yalnızca onun şanlı tarihine duyduğumuz saygı ve hayranlıktan değil, bugünün mücadelesinde ortaya konulan bu kararlılık ve yaratıcılıktan besleniyor" ifadelerine yer verildi.

JMKDD'nin açıklaması şöyle:

"Değerli Küba Dostları,

Bir grup genç idealistin Sierra Maestra'ya çıkışıyla başlayan Küba Devrimi, 1 Ocak 1959'da zafere ulaştı.

Fakat her devrim gibi Küba Devrimi de 'anlık' bir zaferle misyonunu tamamlayabilecek bir eylem değildi. Yüzyıllara dayanan sömürge yönetiminin biriktirdiği iktisadi ve toplumsal sorunlar bir anda çözüme kavuşturulamazdı. Üstelik giderek yükselen ABD saldırganlığı, giderek ağırlaşan emperyalist kuşatma Küba halkının önüne sürekli yeni güçlükler, aşılması gereken yeni engeller çıkartırken... 1 Ocak 1959'da gerçekleşen siyasi devrim büyük bir kazanımdı; ama aynı zamanda upuzun ve zorlu bir yeni mücadele sürecinin kapılarını araladı.

Küba Devrimi, 1959'dan bu günlere günbegün, anbean direnerek, mücadele ederek, yeni sorunlara yeni çözümler geliştirerek geldi. Küba Devrimi bu anlamıyla hep dinamik, hep yaşayan bir devrim oldu.

Küba Devrimi bugün de yaşayan bir devrim olarak mücadelesine devam ediyor. Küba halkı ve onun devrimci önderliği, pandeminin başta sağlık ve ekonomi olmak üzere her alanda yarattığı güçlükleri fırsat bilen emperyalizmin saldırganlıklarına, insanlık dışı ablukayı daha da ağırlaştırmasına büyük bir dinamizm, kararlılık ve yaratıcılıkla yanıt veriyor.

Küba Devrimi'yle olan dayanışmamız yalnızca onun şanlı tarihine duyduğumuz saygı ve hayranlıktan değil, bugünün mücadelesinde ortaya konulan bu kararlılık ve yaratıcılıktan besleniyor.

Devrimin 64. yılını kutladığımız 2023 yılının bu ilk gününde Küba halkına sözümüz, emperyalist kuşatmaya karşı dayanışmamızı daha da güçlendirmek olacak.

ABD ablukasına son!

Küba kazanacak!

Yaşasın Küba halkıyla dayanışmamız!"