'Jirinovski öldü' haberine Devlet Duması'ndan yalanlama

Rusya'da aşırı milliyetçi Rusya Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovski'nin öldüğü RIA Novosti haber ajansınca duyuruldu. Ajans Rusya Liberal Demokrat Partisi Üyesi senator Aleksandr Pronyuşkin'in Jirinovski'nin öldüğünü bildirdiğini yazdı. Devlet Duması Sözcüsü Vyaçeslav Volodin ise sözkonusuysa mesajı yalanlarken, senatörün mesajını Telegram kanalından kaldırdığı belirtildi.

Volodin koronavirüs nedeniyle hastanede olan 75 yaşındaki Jirinovski'nin durumunun ciddi olduğunu ancak halen hayatta olduğunu ve doktorların müdahalesinin devam ettiğini bildirdi.

Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadaysa Jirinovski'nin durumu "stabil" olarak nitelendi ve doktorların gerekli desteği sağladıkları kaydedildi.

Jirinovski 2 Şubat'ta koronavirüs nedeniyle Moskova'da bir hastaneye kaldırılmıştı.