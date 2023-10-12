Jinnews: Filistin veya İsrail’i seçmek zorunda değiliz, onlar Rojava modeline baksın

Jinnews haber sitesi, süregiden Filistin-İsrail savaşına dair Melek Avcı imzalı bir yazı yayımladı.

“Halklar Filistin veya İsrail’i seçmeye mahkum mu?” başlıklı yazıda, başlıkta yer verilen soruya “hayır” yanıtı verilerek, Filistin-İsrail savaşında tarafsızlık konumu tercih edildi, çözüm olarak Suriye’nin kuzeyinde PYD ve ABD’nin kontrolünde bulunan Rojava bölgesi model olarak önerildi:

“Filistin’indeki yapılardan olan Hamas mı yoksa İsrail mi derken halkları iki seçeneğe mahkûm eden ulus devlet fikriyatının karşısında ayrı bir yol gerçekliği tam da Türkiye’nin hedefinde olan Rojava’da duruyor. Ortadoğu halklarının yüzünü buraya dönmeli ve modeli incelemelidir.”

‘Arkalarında hem İran hem Taliban var’

Yazıda, henüz İsrail’in dahi kanıtlarını ortaya koyamadığı “İran desteği” konusunda şu olgular sıralandı: “Bakıldığında sivillere işkence görüntülerini servis eden Hamas’a hem İran destek sundu hem de Afganistan’da kontrolü ele alan Taliban destek verdi.”

Türkiye’de de HÜDA-Par ve sol grupların Filistin’in kurtuluşuna destek verdiğine dikkat çekilen yazıda şöyle denildi:

“Evet, Filistin halkları özgürleşmeli fakat nasıl ve kimin eliyle: Başörtüsü takmadığı gerekçesi ile kadınları öldüren İran’ın mı, kadın bedenini teşhir eden Hamas ile mi yoksa radikal İslamı hat safhada yaşatarak kadınlara neredeyse nefes almayı dahi yasak eden Taliban ve Hizbullah ile mi? Filistin nasıl özgürleşebilir?”

Yanıt olarak sunulan seçenekler arasında ABD sayılmadı, ancak yine de, çözüm olarak “Rojava modeli” dile getirildi:

“Hem Filistin’de hem de İsrail’de yaşanan saldırı bombardımanında siyasetin de halkların da kafası karışık. Filistin’i savunanlar bir yandan Hamas’ın işkence görüntülerine denk gelirken durup düşünüyor fakat bir yandan ise yıllardır süren İsrail saldırılarının ve işgallerinin gerçekliği var. Bu durumda karşımızda iki seçeneğin olmadığını görmek için gerçekten barışçıl, demokratik ve kadın özgürlükçü bir toplum tahayyülü kuranlar yüzünü DAİŞ’e karşı savaşan ve Esad hükümetinin de baskısını kabul etmeyen Rojava’ya dönmelidir.”

Melek Avcı imzalı yazı, “Rojava modeli”ni şöyle açıkladı:

“Rojava halkları kendi örgütlülüğünü ve direnişini ortaya koyarak dünyada konuşulan bir sistem inşa etti. Ulus devlet sistemini reddederek Demokratik ulus sistemini esas alan ve bu doğrultuda inşa edilen bölge; milliyetçiliği, ataerkilliği reddeden bir model oluşturmuştur. Ulus devletin çoklu kimlikleri hiçe sayan anlayışını çöpe atan bu sistem bedeni teşhir ve işkence edilen kadınları değil kadın özgürlüğünü esas alan görüntüler ve projelerle karşımıza çıkmıştır. Halkların ortak direnişi ile Rojava’da hayat bulan bu modeli, PKK lideri Abdullah Öcalan, ‘Demokratik Ulus ekonomik krizden kurtulmak için yerel ve küresel modelleri birlikte geliştiren en doğru siyasi ve ahlaki yoldur’ anlatmıştır.”