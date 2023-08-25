Jet yayın yasağı kararı: Öpüşen çifte sözlü saldırıda bulunan kadının 'kişilik hakları' zedelenmiş

İstanbul'da yolcu duraklarında öpüşen çifte sözlü saldırıda bulunan kadın, olay sırasında kaydedilen görüntüye yayın yasağı getirtti.

Gazete Pencere'de yer alan habere göre, Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararın gerekçesinde, durakta karşılaştığı gençlere ''adi', ''hadsiz'', ''Allah cezanızı versin'' diyerek bağıran kadının ''kişilik haklarının ihlal edildiği'' savunuldu.

Ne olmuştu?

'İstanbul'da Havadis' isimli sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan ve gündem olan bir görüntüde bir kadın Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu duraklarında bir çifti taciz etmişti.

Çift ise kendilerine bağıran ve ''Allah senin cezanı versin'' diyen kadına, ''Sana ne?'' diyerek tepki göstermişti.

Çifte bağıran ve hakaret eden kadın çevredekilerin cep telefon kamerasına yansımıştı.

Olayın ardından görüntüler, sosyal medya platformları ve haber sitelerinde paylaşılmıştı.