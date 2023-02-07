Jeolog Cenk Yaltırak: Baz alınan fay haritası eski, baştan ele alınmalı

İTÜ Jeoloji Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün 2000'li yıllarda bir fay haritası yaptığını, ancak bunun güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Prof. Cenk Yaltırak, 10 ili etkileyen, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin olarak HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuştu.

'Her bir fayı ayrı çalışıp deprem tekrar sıklığına bakmalısınız'

Yaltırak, şunları söyledi:

"MTA (Maden Tetkik ve Arama) 2000’li yıllarda bir fay haritası yaptı. Bu baz alınıyor halbuki bunun devamlı güncellenmesi gerekir. Şu anki harita eski. Eski haritaya dayanan deprem senaryolarını iptal etmelisiniz. Fay hatları için bilimsel önlem alabilirsiniz, fay haritalarını yenilemeniz gerekir.

Türkiye’de bir deprem mühendisliği lobisi var. Oysa bazı şeyleri baştan yeniden ele almanız gerekir, bakın yeni binalar da yıkıldı. Bina bazında değerlendirme yapmanız, zemin-bina ilişkisini ayrı ayrı değerlendirmeniz şart. Yeni haritalara göre yapılmış deprem senaryoları üzerinden bina yapmalısınız. 21. yüzyılın bilimi ile hareket etmeliyiz.

Her bir fayı ayrı çalışıp deprem tekrar sıklığına bakmalısınız. Bunun için devrimci bir bakış açısı lazım."