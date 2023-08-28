Japonya'nın atık suları denize dökme planına tepki gösteren ülkelerin sayısı artıyor

Japonya'nın Fukuişma Nükleer Santrali'nin atık sularını Pasifik Okyanusu'na dökme planına tepki gösteren ülkelerin sayısı artıyor.

Çin'le birlikte Tayland, Rusya, Güney Kore ve Pasifik'teki ada ülkeleri de Japonya'nın kararına dair endişelerini getirmeye başladı.

Çin'in Japonya'da deniz ürünleri ithalini durdurmasının ardından, Tayland ve Rusya da Japonya'dan deniz ürünü alımına kısıtlama ve sıkı denetim kararı aldı.

Tayland Gıda ve İlaç İdaresi, Japonya'dan ithal edilen su ürünlerinin standart radyasyon seviyelerini geçmesi durumunda, ülkenin ithalatı durdurmaya ve ithal edilen ürünleri iade etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Singapur medyasına göre, Tayland hükümetine bağlı balıkçılık, gıda ve ilaç yönetimi, nükleer enerji yönetimi ve ilgili kurumlar konuya ilişkin acil toplanarak, üst düzey önlemleri güçlendirme kararı aldı.

Rusya'nın karantina kurumu da, Japonya'dan ithal edilen su ürünlerine dönük kontrolleri sıkılaştırma kararı aldı. Rusya Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetim Servisi de, "Japonya'dan tedarik edilen ürünlerde aşırı radyoaktif madde tespit edilmesi durumunda gerekli kısıtlama tedbirleri alınacaktır" açıklamasında bulundu.

Güney Koreli medya kuruluşu Hankyoreh'de yer alan habere göre, Güney Koreli uzmanlar, Tokyo yönetiminin atık suları sorumsuzca denize dökeceğini vurguluyor.

Japonya'nın kararından memnun olan ABD, su ürünleri ithalatını en çok azaltan ülke

Bununla birlikte, Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı'nın verilerine göre, Japonya'nın bu kararını destekleyen ülkelerin başında gelen ABD de, Japonya'dan deniz ürünleri ve pirinç şarabı ithalatını en çok azaltan ülkelerden biri oldu.

Japonya hükümeti, cumartesi günü yaptığı açıklamada, nükleer santral sularından alınan balık numunelerinde trityum maddesi tespit edilmediğini söyledi.