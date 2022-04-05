Japonya’dan Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık ek yardım

Japonya hükümeti, Ukrayna'ya ve ülkeden kaçanları kabul eden komşu ülkelere 100 milyon dolarlık ek acil insani yardım sağlama kararı aldığını duyurdu.

Japonya hükümeti ilk olarak 11 Mart'ta 100 milyon dolar değerinde acil insani yardım sağlama kararı almıştı. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, 24 Mart'ta Brüksel'de düzenlenen G7 zirvesinde ise 100 milyon dolarlık ek destek vermeye hazır olduklarını duyurmuştu.

Japonya, daha önce aralarında kurşun geçirmez yelek ve kaskların da bulunduğu savunma ve yardım malzemelerini Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait bir kargo uçağıyla Ukrayna'ya göndermişti. (İHA)