'ABD Gizli Servisi, Biden'ın oğlunu korumak için tuttuğu malikaneye 30 bin dolar kira ödüyor'

ABD Gizli Servisi'nin ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ı korumak amacıyla kendisinin kaldığı Malibu, Kaliforniya'da "okyanus manzaralı ve havuzlu" bir malikane tutmak için aylık 30 bin dolar kira ödediği bildirildi.

ABC News'a konuşan bir eski ABD Gizli Servisi ajanı Don Mihalek, Başkan'ın diğer aile üyeleri gibi Hunter Biden'ın da "devamlı koruma altında kalma zorunluluğunda olduğunu ve bunun bir maliyetinin olduğunu" söyledi

Kurumun Delaware'de bulunan Wilmington ve Rehoboth Beach gibi yerlerde de benzer malikaneleri kiraladığını ifade eden Mihalek, korunacak kişinin talebi doğrultusunda Gizli Servis'in orada piyasa fiyatına rezidans kiralamak zorunda olduğunu ifade etti.

Bu durumun yeni olmadığını söyleyen Mihalek, "Kurum, bunu eski yönetimlerin döneminde de yaptı. Ne yazık ki bugünkü konut piyasası, fiyatları büyük ölçüde yukarıya çekti" ifadelerini kullandı.