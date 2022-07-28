Japonya'dan KDHC'nin açıklamasına tepki

Japonya, KDHC'nin bölgedeki askeri tatbikatlara yönelik 'ABD ile çatışmaya hazırız' açıklamasına tepki gösterdi.

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Japonya Hükümeti Başkan Yardımcısı Yoshihiko Isozaki bugün yaptığı açıklamada, Japonya hükümetinin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) nükleer ile füze programlarının bölgesel ve küresel güvenliği tehdit ettiği için kabul edilemez olduğunu söyledi.

Isozaki, "Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programları ülkemizin ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit ediyor ve kesinlikle kabul edilemez" yorumunu yaptı.

KDHC Devlet Başkanı Kim Jong-un açıklamalarına değinen Japonya hükümeti yetkilisi Isozaki, "Hükümet gerekli bilgileri toplamak ve analiz etmek ve ihtiyatlı izleme yapmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Ayrıca ABD ve Güney Kore ile yakın işbirliği yapacağız" dedi.

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KDHC: ABD ile silahlı çatışmaya hazırız