Japonya'da üç eyalette yarı OHAL ilan edildi

Japonya’da hükümet, Covid-19 vakalarında görülen artış üzerine Okinawa, Yamaguchi ve Hiroşima eyaletlerinde yarı OHAL ilan edildiğini açıkladı.

Okinawa, Yamaguchi ve Hiroşima valilerinin konu hakkındaki talebini değerlendiren ve Covid-19 konusunda kendilerine danışmanlık yapan uzmanlar kurulunun görüşlerine başvuran Japonya Başbakanı Fumio Kishida, 3 eyalette pazar günü başlayacak uygulamanın 31 Ocak'a kadar geçerli olacağını duyurdu.

Eyaletlerin tümünü kapsayan bir OHAL'in aksine sınırlı bir bölgede hafifletilmiş tedbirler alınmasına olanak tanıyan yarı OHAL'de bölge valileri, restoran gibi işletmelerden erken kapatmalarını ve alkol servisini durdurmalarını talep edebilecek. Bu tür taleplere meşru sebepler olmaksızın yanıt vermeyen işletmelere ise 200 bin yene (yaklaşık bin 700 dolar) varan para cezası uygulanması öngörülüyor. Yarı OHAL'in Okinawa'nın tamamında geçerli olması beklenirken, Yamaguchi ve Hiroşima'nın ise yalnızca belirli şehir ve bölgelerinde uygulanması bekleniyor. (İHA)