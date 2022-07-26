Japonya’da toplu katliam zanlısı idam edildi

2008 yılında Japonya'nın başkent Tokyo’daki toplu katliamın zanlısı Tomohiro Kato bugün idam edildi. Kato, önce sürdüğü kamyonu alışveriş yapan insanların üzerine sürmüş sonra da yayalara hançerle saldırarak 7 kişiyi öldürmüştü. Saldırıda 8 kişi de yaralanmıştı.

Polisin olay yerinde yakaladığı Tomohiro Kato, mahkemede suçlarını kabul etmiş, internet üzerinde uğradığı duygusal şiddet nedeniyle öfkelenerek saldırıyı düzenlediğini söylemişti. Kato, “Akihabara’ya insanları öldürmek için geldim. Kimi öldürdüğümün bir önemi yoktu” demişti.

Saldırının ardından ülkede kesici ve yaralayıcı alet satın alma ve bulundurmayla ilgili yasalar da sıkılaştırılmıştı.

Cezanın açıklanmasının ardından 8 yıl geçmişti

Tomohiro Kato’nun infazı, idam cezasına çarptırılmasından 8 yıl sonra gerçekleşti. Japonya Adalet Bakanı Yoşihisa Furukava “Dava mahkemelerde görüldü ve nihai karar idam cezasıydı. Bu davayla ilgili mümkün olduğu derecede titiz davrandık” açıklamasını yaptı.

Temyiz başvurusu 2015 yılında reddedilen Kato, Tokyo Gözaltı Merkezi’nde asılarak idam edildi.

Kato'nun profili

Kato'nun iyi bir liseden mezun olmuş zengin bir ailenin çocuğu olduğu belirtildi. Ancak Kato, üniversiteye giriş sınavlarında başarılı olamamış ve istikrarlı bir işte tutunamamıştı. Dava sürecinde savcılar sorunlu bir genç adam profili çizmiş, "Kato’nun internet forumlarında öfkesi ve toplumdan yabancılaşması üzerine yazdıklarını" aktarmışlardı. Tokyo Yerel Mahkemesi 2011 yılında Kato’nun işlediği suçun “hiçbir insanlık emaresi taşımadığını” belirtmiş ve kendisini idam cezasına çarptırmıştı.

Japonya uluslararası toplum ve insan hakları örgütlerinin eleştirilerine karşın idam cezasının halen uygulandığı az sayıdaki ülkeden biri.

Ülkede Aralık ayında da üç kişi idam edilmişti. 100’den fazla tutuklunun da idam cezası infazını beklediği belirtildi.