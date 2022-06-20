Japonya'da mahkeme eşcinsel evlilik yasağının anayasaya aykırı olmadığına hükmetti

Japonya'da bir mahkeme, ülkedeki eşcinsel evlilik yasağının anayasaya aykırı olmadığına karar vererek, aynı cinsiyetten kişilerin evlenmesine izin vermeyen yasaya açılan davayı reddetti.

Reuters'in haberine göre üç eşcinsel çift Osaka bölge mahkemesine yasa hakkında açmıştı. Mahkeme, eşcinsel evlilik yasağının anayasaya aykırı olduğu iddiasını reddetmenin yanı sıra, çiftlerin 1 milyon yenlik tazminat taleplerini de reddetti.

Mart 2021'de Japonya'da bir başka mahkeme, eşcinsel evliliğe izin verilmemesinin anayasaya aykırı olduğuna karar vermişti.