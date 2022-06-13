Japonya'da enflasyon zirvede: Halkın yüzde 64'ü tepkili

Japon para birimi yen, ABD doları karşısında 23 yılın en düşük seviyesini gördü.

Japonya merkezli Kyodo haber ajansının aktardığına göre, Ukrayna kriziyle birlikte artan petrol fiyatları tüm tedarik zincirlerini olumsuz yönde etkilerken, ülke son 40 yılın en ani fiyat artışlarını yaşıyor.

Bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 8,6 olarak kaydedilen tüketici enflasyonu ve ikinci defa negatif olarak kaydedilen güven endeksi ülkedeki ekonomik sıkıntının boyutlarını gözler önüne sererken, yapılan bir kamuoyu anketinde Japonların yüzde 64,1'inin Başbakan Fumio Kişida'nın performansını yetersiz bulduğu ortaya çıktı. Söz konusu ankette artan gıda ve diğer günlük ihtiyaç maddeleri fiyatlarından olumsuz etkilenenlerin oranı ise yüzde 77,3 olarak açıklandı.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, geçen hafta yaptığı bir konuşmada tüketicilerin fiyat artışlarına karşı daha "toleranslı" hale geldiğini söylemiş ve kendisine gösterilen şiddetli tepkinin ardından özür dilemek zorunda kalmıştı.